Стали известны результаты голосования в Рязанской области

В Рязанской области подведены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию.
По данным Центризбиркома, всего участникам голосования было выдано 635 тысяч 507 бюллетеней. Явка составила 70,35%.
«За» принятие поправок в Конституцию России проголосовали 499 тысяч 716 человек или 78,81% принявших участие в голосовании. 129 тысяч 104 человека (20,36%) проголосовали «против».
5276 бюллетеней были признаны недействительными.
В целом по России по результатам обработки 99,9% бюллетеней за поправки проголосовали 77,93% участвовавших, против – 21,26%.
Фото: сайт правительства Рязанской области.
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