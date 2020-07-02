Стали известны результаты голосования в Рязанской области

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В Рязанской области подведены предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию.

По данным Центризбиркома, всего участникам голосования было выдано 635 тысяч 507 бюллетеней. Явка составила 70,35%.

«За» принятие поправок в Конституцию России проголосовали 499 тысяч 716 человек или 78,81% принявших участие в голосовании. 129 тысяч 104 человека (20,36%) проголосовали «против».

5276 бюллетеней были признаны недействительными.

В целом по России по результатам обработки 99,9% бюллетеней за поправки проголосовали 77,93% участвовавших, против – 21,26%.

Фото: сайт правительства Рязанской области.