Стали известны подробности гибели мужчины на пожаре в Пронском районе

Тело 52-летнего мужчины, погибшего на пожаре в селе Малинищи Пронского района, обнаружили при разборе завалов сгоревшего дома. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса.

Напомним, пожар случился днём в воскресенье, 13 сентября. На месте происшествия работали два пожарных расчёта.

Сообщается, что ЧП произошло на улице Садовой в Малинищах. Мужчина жил один.

Соседи рассказали, что услышали сильный треск – в это время на крыше горящего дома начал лопаться шифер.

– Дочь вызвала пожарных. А я кинулся тушить пламя, которое уже вовсю бушевало прямо рядом с нашим домом: натянул шланг и сбивал огонь, боясь, что он перекинется к нам, – рассказал Михаил Акимов.

Сын мужчины попытался выбить дверь в дом, чтоб спасти хозяина. Она оказалась заперта изнутри. Кроме того, помещение было уже полностью в огне и дыму, так что зайти в дом не удалось.

Известно, что погибший жил один, много курил и любил выпить. В селе у него живут родственники. В том числе и 84-летняя мать. О трагедии ей должны были сообщить брат и сестра погибшего.