Следствие проверит обстоятельства гибели рабочего в Сасовском районе

В понедельник, 20 июля, в деревне Елизаветовка Сасовского района погиб рабочий. При демонтаже водонапорной башни на мужчину 1960 года рождения упала железная бочка.

По предварительным данным, погибший помогал знакомому.

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.