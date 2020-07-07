Вторник, 7 июля, 2020
30.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич Тосканов

7info 2
-

В Рязани 4 июля на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич Толстов.

Он работал военным следователем, помощником военного прокурора на Кавказе, Западной Украине, на Севере, военным прокурором Рязанского гарнизона, затем перешёл в органы прокуратуры.

Соболезнования родным и близким Виталия Сергеевича Толстова выразил Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Ушел из жизни настоящий патриот, человек с активной жизненной позицией, несгибаемой волей и верный жизненным принципам. Желание быть необходимым людям и делать максимум возможного для процветания родного региона, воспитание подрастающего поколения, давно снискало заслуженное уважение земляков. Жизненный путь Виталия Сергеевича Толстова – пример для всех нас, – отметил глава региона

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани состоится концерт к Дню семьи, любви и верности

Новости Рязани
8 июля отмечается в День семьи, любви и верности. В Рязанской области в честь этого праздника подготовили праздничный онлайн-концерт.
Узнать больше

Скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич Тосканов

Новости Рязани
В Рязани 4 июля на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич Толстов. Он работал военным...
Узнать больше

В Рязанской области продолжает работать коронавирусный call-центр

Новости Рязани
В Рязанской области продолжает работать единый круглосуточный коронавирусный call-центр, созданный по распоряжению губернатора Николая Любимова.  Об этом сообщила оперативная группа правительства.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани состоится концерт к Дню семьи, любви и верности

Новости Рязани
8 июля отмечается в День семьи, любви и верности. В Рязанской области в честь этого праздника подготовили праздничный онлайн-концерт.
Узнать больше

В среду в Рязани вновь ожидается жара

Новости Рязани
Метеорологи прогнозируют переменную облачность, днём местами ожидаются кратковременные дожди. Возможны гроза и град в отдельных районах.
Узнать больше

В Шиловском районе спасли пенсионера из Рязани, которому стало плохо в лесу

Новости Рязани
Рязанец позвонил в единую службу спасения в субботу, 4 июля. Он рассказал, что находится в лесу между сёлами Мосолово и Задубровье и чувствует себя очень плохо.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

О чём забывают родители. Про открытые окна и комендантский час

Акценты
Тревожные сообщения о нарушениях, совершённых подростками, и о детях, выпавших из окна, регулярно появляются в лентах новостей. И ведь многих печальных последствий...
Узнать больше

Как защититься от жары

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области рассказало, как защититься от сильной жары. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.  Во избежание...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+