Скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич Тосканов

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В Рязани 4 июля на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Виталий Сергеевич Толстов.

Он работал военным следователем, помощником военного прокурора на Кавказе, Западной Украине, на Севере, военным прокурором Рязанского гарнизона, затем перешёл в органы прокуратуры.

Соболезнования родным и близким Виталия Сергеевича Толстова выразил Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Ушел из жизни настоящий патриот, человек с активной жизненной позицией, несгибаемой волей и верный жизненным принципам. Желание быть необходимым людям и делать максимум возможного для процветания родного региона, воспитание подрастающего поколения, давно снискало заслуженное уважение земляков. Жизненный путь Виталия Сергеевича Толстова – пример для всех нас, – отметил глава региона