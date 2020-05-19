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«Северная Компания» передаёт небоскрёб новосёлам

7info 2
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Во вторник, 19 мая, рязанский застройщик «Северная Компания» начинает передачу квартир во втором доме ЖК «Паруса», 32-х этажной высотке на Солотчинском шоссе. О выдаче ключей новосёлам говорится в пресс-релизе застройщика.

– С 19 мая начнётся передача ключей от квартир во втором доме ЖК «Паруса». Новосёлами станут более 500 рязанских семей, – сообщила пресс-служба строительной компании.

«Проектируя ЖК «Паруса», мы постарались перенести в Рязань дизайн, комфорт и практичность ярчайших образцов современного высотного строительства. Проект ЖК «Паруса» для нашего города уникален, это настоящие рязанские небоскрёбы. Второй дом ЖК, 32-х этажная новостройка, оснащён экономичной немецкой котельной с погодозависимой автоматикой, лифтами от всемирно известного бренда «OTIS». В доме установлена дополнительная система подачи чистой воды, смонтирована автоматическая система пожаротушения. В оригинальном оформлении подъездов, выполненном по эскизам итальянских дизайнеров, используется морская тематика», – заявил представитель застройщика.

На территории жилого комплекса «Северная Компания» спроектировала оригинальный двухуровневый двор-стилобат, где расположены сразу несколько игровых площадок для детей разных возрастов и крытые парковочные места для автомобилей. Ещё один, стилобат появится во дворе третьего, последнего дома ЖК, строительство которого уже ведеётся.

В шаговой доступности от ЖК«Паруса» находится спортивный комплекс с бассейном «Классика», построенный при участии «Северной Компании». Рядом расположены школа и детский сад. Уже определено место строительства новой школы. Через дорогу от ЖК«Паруса» расположен крупный торговый центр «Круиз», а из окон открывается вид на Лесопарк и Оку.

«Высотные дома ЖК «Паруса», построенные с применением самых современных технологий, – это блестящие примеры городской архитектуры и настоящая визитная карточка новой, развивающейся Рязани», – говорится в пресс-релизе.

– «Северная Компания» полностью исполняет и будет исполнять свои обязательства в соответствии с договорами. Несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии, все строящиеся объекты будут сданы в срок, – отметили в пресс-службе застройщика.

«Северная Компания», крупный рязанский застройщик, входящий в ТОП-100 федерального рейтинга строительных компаний, предлагает квартиры в:

— 3 корпусе ЖК «Северный»;

— 4 корпусе ЖК «Северный» рядом с новым детским садом;

— 5 корпусе ЖК «Северный» с индивидуальным отоплением;

— в жилом комплексе бизнес-класса «Дом на Полетаева» рядом с ЦПКиО

— втором и третьем корпусе ЖК «Паруса»;

ЖК «Метропарк» на Московском шоссе;

— 6 корпусе ЖК «Юный» в Семчино;

— 7 корпусе ЖК «Юный»;

— 8 корпусе ЖК «Юный»;

ЖК «Академик»

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 19.00 , в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 10.00 до 15.30 .

Аккаунт «Северной Компании» в Instagram.

Телефон 707-000

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