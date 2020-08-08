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Новости РязаниОбщество

Семеро рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

По данным оперативной группы правительства Рязанской области, на 18.30 пятницы, 7 августа, в больницах Рязани остаются 148 пациентов с COVID-19, в том числе 2 детей. 

Состояние 13 человек оценивается врачами как тяжёлое. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 40 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 95 – в состоянии средней степени тяжести.

У остальных рязанцев, заразившихся коронавирусом, заболевание проходит легче. Они лечатся дома, госпитализация не требуется. 

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