Семеро рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

По данным оперативной группы правительства Рязанской области, на 18.30 пятницы, 7 августа, в больницах Рязани остаются 148 пациентов с COVID-19, в том числе 2 детей.

Состояние 13 человек оценивается врачами как тяжёлое. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 40 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 95 – в состоянии средней степени тяжести.

У остальных рязанцев, заразившихся коронавирусом, заболевание проходит легче. Они лечатся дома, госпитализация не требуется.