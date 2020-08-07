С понедельника горячую воду отключат на трёх улицах Рязани

В Рязани продолжаются плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения. В связи с этим с 10 августа на нескольких улицах отключат горячую воду.

Жителям ул. Ленина, д. 12а (д/сад №59), д. 35, ул. Радищева, д. 28 придётся обходиться без горячей воды до 14 августа.

На улице поселок Шпалозавода, д. 4а, д. 5, д. 9, д. 11, д. 12, д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28 горячей воды не будет до 21 августа.