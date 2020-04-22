Рязанское предприятие разработало тепловизоры с функцией распознавания лиц

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Рязанское НПО «Александр» разработало теплографические комплексы с функцией распознавания лиц. Прибор способен измерять температуру бесконтактным методом у идущего потока людей. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за коронавируса процесс разработки был ускорен – на неё потребовалось всего полтора месяца. Прибор уже используется в Рязанской области. Он способен одновременно отслеживать температуру до 30 человек, что поможет выявлять в потоке людей потенциальных носителей COVID-19. При этом человека фотографируют и сохраняют снимок на жёсткий диск.

Комплекс представляет собой моноблок весом 1,5 кг. Его уже опробовали на одном из вокзалов Рязани. В мае такие приборы установят по пути между вокзалами. Их закупит правительство Рязанской области.

Сейчас стоимость тепловизора сравнима с китайскими образцами, но когда будет налажено серийное производство, она снизится на 20-30%. В год предприятие готово выпускать до 10 тысяч приборов.