Рязанский врач самоизолировался от семьи в стенах больницы

Заведующий отделением гнойной хирургии №2 БСМП Леонид Новиков уже полтора месяца не покидает стен больницы. Дату добровольной самоизоляции он отметил в календаре – она почти совпадает с началом приёма первых больных с Covid-19 в Больнице скорой медицинской помощи. Сюжет о враче подготовили журналисты ГТРК «Ока».
Врач отмечает, решение далось не просто, но оно было необходимостью – дома ждут маленькие дети, которых нужно обезопасить. Теперь общение с ними ограничивается только разговорами по телефону.
– Никогда не думал, что придётся работать инфекционистом. Условия, конечно, новые, непривычные. Защитная экипировка, противоэпидемический режим – не могу сказать, что сейчас это вошло в привычку, но это уже успело стать нашей обычной жизнью, – отметил Леонид Андреевич.
Старшая дочь Полина учится на четвёртом курсе РязГМУ им. И.П. Павлова и работает медицинской сестрой в БСМП. Сначала отец переживал, но теперь спокойно дежурит вместе с ней в «красной зоне» – её всему научили, ко всему подготовили.
– Я уверена, каждый специалист в своей карьере должен получать опыт. Работа медицинской сестрой – это базовый навык любого врача. Я считаю, что все мы оказались здесь не просто так, значит, здесь наше место и мы должны помогать людям несмотря ни на что, – рассказала Полина.
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