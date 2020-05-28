Рязанский врач самоизолировался от семьи в стенах больницы

-

Заведующий отделением гнойной хирургии №2 БСМП Леонид Новиков уже полтора месяца не покидает стен больницы. Дату добровольной самоизоляции он отметил в календаре – она почти совпадает с началом приёма первых больных с Covid-19 в Больнице скорой медицинской помощи. Сюжет о враче подготовили журналисты ГТРК «Ока».

Врач отмечает, решение далось не просто, но оно было необходимостью – дома ждут маленькие дети, которых нужно обезопасить. Теперь общение с ними ограничивается только разговорами по телефону.

– Никогда не думал, что придётся работать инфекционистом. Условия, конечно, новые, непривычные. Защитная экипировка, противоэпидемический режим – не могу сказать, что сейчас это вошло в привычку, но это уже успело стать нашей обычной жизнью, – отметил Леонид Андреевич.

Старшая дочь Полина учится на четвёртом курсе РязГМУ им. И.П. Павлова и работает медицинской сестрой в БСМП. Сначала отец переживал, но теперь спокойно дежурит вместе с ней в «красной зоне» – её всему научили, ко всему подготовили.