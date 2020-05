Рязанский театр кукол продолжает серию online-трансляций

-

В рамках проекта #rznppuppet_Online 18 мая в 19-00 в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале состоится online премьера документального фильма «Обратная сторона LУNЫ: backstage спектакля – лаборатории “Луна для всех одна”(“We All Live Under The Same Moon”)» совместного проекта Международной Молодежной комиссии UNIMA (Union Internationale de la Marionnette\Международный союз деятелей театра кукол) и Рязанского театра кукол, осуществленного при поддержке СТД РФ и Российского центра UNIMA в рамках программы «UNIMA: Youth in progress 2019».

Как и первые воздухоплаватели, наши «космонавты» одновременно и первооткрыватели, и ученые, и ремесленники. Каждый из них примерил несколько ролей: поэта и художника, исследователя и инопланетянина, ребенка и планеты.

На пути к свое цели, авторы совершили путешествие через несколько континентов и почти все известные человечеству виды барьеров: языковой, звуковой и, конечно, внутренний. Они отправляются к Луне сквозь сны, воспоминания и безвоздушное «ничто», представить которое можно только путем вычитания в своем воображении: свет, звук, воздух. И обратно. Космический вызов для творческой команды! Как «ничто» превратить в искусство?

Обратная сторона LУNЫ. Эксклюзивно. Об уникальном проекте. Сейчас, когда весь мир находится в режиме самоизоляции и борьбы, именно искусство помогает нам преодолеть границы, дает силы, надежду, веру в будущее, объединяет, вдохновляет, воодушевляет. В этой обстановке проект «Луна для всех одна» («We All Live Under The Same Moon») приобретает новое звучание и значение.

