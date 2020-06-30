Рязанский Роспотребнадзор об открытии детсадов: сроки назвать невозможно

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Рязанское управление Роспотребнадзора на странице Николая Любимова ВКонтакте ответило на требование пользователя открыть детские сады в регионе.

Роспотребнадзор снова разъяснил, что снятие ограничений происходит поэтапно. С 18 июня в регионе реализуется второго этап снятия ограничений. Возобновление работы детских садов станет возможным на третьем этапе, когда будет достигнута стабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. «Сроки начала 3 этапа назвать невозможно, так как для перехода на 3 этап необходимо достичь основных показателей в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора», — рассказали в ведомстве .