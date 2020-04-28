Рязанский минздрав: допвыплаты врачи получат в мае

Рязанский минздрав назвал сроки начисления дополнительных выплат врачам, отвечая на вопрос, заданный губернатору Николаю Любимову в его группе ВКонтакте.
«Меня, а также моих коллег очень волнует вопрос о выдаче нам 50000 р, а фельдшерам и водителям по 25000 р, как это поручил президент В. В. Путин. В аванс эти деньги не были начислены. Когда мы их увидим на своих счетах?», — спросила врач городской станции скорой помощи Людмила Лорина.
Минздрав ответил, что регионы ждут федеральный транш, «надеемся, что в мае будет поступление».
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