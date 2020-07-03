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Рязанский кожвендиспансер проводит обследование трудовых мигрантов на коронавирус. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иностранные граждане проходят осмотр врачом-инфекционистом и сдают анализ на лабораторное исследование на COVID-19. Обследование и тестирование проводится на платной основе за счёт средств работодателя или личных средств граждан.

По результатам обследования и теста иностранный гражданин получит на руки справку и заключение.