Рязанский кожвендиспансер проводит обследование трудовых мигрантов на коронавирус. Об этом сообщает региональный минздрав.
Иностранные граждане проходят осмотр врачом-инфекционистом и сдают анализ на лабораторное исследование на COVID-19. Обследование и тестирование проводится на платной основе за счёт средств работодателя или личных средств граждан.
По результатам обследования и теста иностранный гражданин получит на руки справку и заключение.
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