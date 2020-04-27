Рязанских школьников приглашают участвовать во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

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Школьники Рязанской области могут участвовать во Всероссийском онлайн-конкурсе «Большая перемена», главная цель которого — дать возможность подросткам проявить себя и определить реальный круг интересов.

Участвовать могут ребята из 8, 9 и 10 классов. Им предстоит пройти несколько этапов, включая дистанционный: опросы, мотивационные задания, работу с кейсами, а также очные соревнования и финал, попадут в который всего 1200 человек со всей России. Наставниками конкурсантов будут профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Школьники будут бороться за подарки:

– Победители (300 человек) из числа учащихся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

– Победители (300 человек) из числа учащихся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса отправятся в «Артек», а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Регистрация на конкурс открыта на портале БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Организаторы конкурса «Большая перемена» — АНО «Россия – страна возможностей», «Роспатриотцентр», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group («ВКонтакте»). Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.