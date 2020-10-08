Рязанские врачи запатентовали новый способ лифтинга лица

Ученые Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова получили патент на авторский способ двухплоскостного гармонического лифтинга лица.Информация об этом появилась на странице БСМП ВКонтакте.



В сентябре 2020 года ученые РязГМУ им. И.П. Павлова получили патент Российской Федерации «Способ двухплоскостного гармонического лифтинга лица» (авторы – Иванов В.В., Тюрин Д.Г., Абрамов И.В.). Изобретение относится к хирургии и позволяет повысить безопасность, радикальность и стабильность коррекции возрастных изменений лица и при этом сохранить индивидуальные черты и мимику.



– Разработанный и апробированный многолетней практикой способ подтяжки лица относится к категории «красиво выпрыгнем из своего возраста». То есть, это способ радикального омоложения, позволяющий сбросить несколько десятков лет. Он сочетает в себе критерий радикальности, то есть стабильного и сильного изменений внешности, вместе с этим при операции нет потенциально угрожаемых моментов ранения нервных стволов и сосудов, снижается риск осложнений и укорачивается реабилитационный период, – отмечает пластический хирург БСМП, главный пластический хирург Рязанской области, ассистент кафедры хирургии ФДПО Владислав Валерьевич Иванов.