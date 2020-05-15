Рязанские врачи получили бытовую технику и СИЗ

Больница скорой медицинской помощи получила бытовую технику и средства индивидуальной защиты от Областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ. Информация об этом появилась на сайте лечебного учреждения.
Медицинские работники БСМП с начала апреля оказывают помощь пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19 или пневмония. Профсоюз обеспечил клинику бытовой техникой — кулерами для воды, микроволновыми печами и электрическими чайниками. Также больница получила более трёхсот защитных полумасок и очков.
— Медики БСМП благодарят профсоюзную организацию за поддержку и заботу, — говорится на сайте больницы.
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