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Новости РязаниВласть

Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора Любимова

7info

Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов объяснил РИА Новости, откуда у дочери главы региона доход в 10 млн рублей. 

Напомним, ранее на сайте правительства Рязанской области появилась информация о доходах Николая Любимова и его семьи. Сам губернатор за 2019 год заработал более 4,3 млн рублей, у его младшей дочери был указан доход в 10 миллионов. 

Арапов рассказал, что в 2018 году за дочерью Николая Любимова числились объекты имущества, они были отражены в декларации. Затем их продали, а вырученные от продажи деньги указали как доход за 2019 год. На эти средства родители приобрели для дочери квартиру, кладовку и машиноместо. 

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Отметим также, что в декларации было написано, что средства на покупку недвижимости «были получены за счет дохода от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 года.

В декларации о доходах отражена информация о младшей дочери Любимовых Валерии, которой в сентябре исполнится 14 лет. Старшая дочь Алёна уже совершеннолетняя, она учится в вузе. Информации о её доходах не публикуется. 

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