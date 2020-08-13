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Новости РязаниВласть

Годовой доход губернатора Рязанской области превысил 4,3 млн рублей

7info

Годовой доход губернатора Рязанской области николая Любимова составил 4 млн 309 тыс 583,02 руб. Информация о доходах за 2019 год размещена на сайте правительства. 

В пользовании у Любимова вместе с супругой Оксаной квартира в России площадью 205,1 км метров. Автомобиля у губернатора нет.

Доход супруги главы региона Оксаны Любимовой за год составил 1 млн 845 тыс 457,43 руб. В собственности у неё автомобиль Audi Q7. Из недвижимости есть квартира площадью 92 кв метров а также 1/4 часть квартиры площадью 70,6 кв метров. 

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Также в декларации есть информация о младшей дочери Любимовых. У неё указан годовой доход в 10 млн рублей. Судя по описанию, на эти деньги были приобретены квартира, внеквартирная хозяйственная кладовая и машино-место. Средства были получены за счет дохода от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.

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