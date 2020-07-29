Рязанские турменеджеры рассказали, что ждёт отдыхающих в Турции в летнем сезоне 2020

2020 год внёс коррективы в работу турецких отелей. Как теперь будет проходить отдых в Турции, расскажет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-тревел» Виктория Коненкова.

С мая этого года в Турции действует программа «Сертификат здорового туризма», которая подразумевает предоставление безопасных услуг в туристической сфере. Для получения сертификата отелям необходимо выполнить установленные правила:

1.Соблюдать социальное дистанцирование;

2.Проводить регулярную санобработку;

3.Вести регулярную проверку здоровья персонала и обеспечивать его средствами индивидуальной защиты;

4.Также в отеле обязательно должен быть риск-менеджер, который должен знать, как действовать при вспышке заболевания.

Проверить наличие сертификата безопасности или процесс получения каждый турист может самостоятельно на сайте Министерства культуры и туризма Турции.

Система питания «всё включено» претерпела некоторые изменения. Блюда на шведских столах теперь стоят огороженные стеклом, и работник ресторана накладывает Вам на тарелку. Напитки разносят официанты. Через каждые 100 метров по всей территории отеля установлены санитайзеры. В гостиничных номерах стаканы одноразовые, и комнаты обязательно дезинфицируются после выезда клиента из отеля.

Такие предметы, как телевизионный пульт дистанционного управления, упакованы в одноразовые пакеты. Мини-клуб для детей будет работать по записи. Также по записи будут работать SPA центры и фитнес залы. Шезлонги на пляже расставлены так, чтобы между отдыхающими сохранялось определенное расстояние. Маски в отелях носить не обязательно. Но в некоторых отелях могут просить надевать маски, например, в закрытых помещениях, на ресепшен. Можно уверенно сказать, что турецкие отели принимают все возможные меры, для обеспечения безопасности отдыха своих гостей.