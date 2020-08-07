Рязанские школы готовятся к новому учебному году

В четверг, 6 августа, заместитель главы администрации города Надежда Штевнина посетила школу №14 города Рязани. Учреждение активно готовится к новому учебному году. Уже заключены договоры на поставку бактерицидных ламп, средств индивидуальной защиты, диспенсеров и дозаторов для антисептической обработки. Закуплены учебники, канцелярские и хозяйственные товары.

В школе отремонтировали инженерно-технические коммуникации, заменили пожарный водопровода и гидранты. Люминесцентные лампы освещения поменяли на светодиодные.

Школа является участником проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование», что позволит в ближайшее время технически переоснастить учебный процесс, дополнив перечень оборудования 38 ноутбуками, многофункциональными устройствами, интерактивными комплексами.