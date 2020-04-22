Рязанские школьники и студенты продолжают участвовать в «космической неделе»

В среду, 22 апреля, мастер-класс для участников проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» провёл Илья Вольнов – начальник центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета, кандидат технических наук, эксперт федерального экспертного совета Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

В ходе общения с участниками проекта ведущий мастер-класса рассказал о том, как человеку оставаться востребованным в век развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

– Единственный способ не потеряться в мире высоких скоростей и технологий – быть ближе к родине. Увлечение поисковой, краеведческой деятельностью нам в этом очень помогает. Проект «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» связывает нас с Космосом не только через объекты – населённые пункты, музеи, школы, но в первую очередь – через внимание к личностям таких знаменитых уроженцев Рязанской земли, как Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, – подчеркнул Илья Вольнов.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития клуба весёлых и находчивых» реализует при поддержке Фонда президентских грантов дистанционную образовательную программу для школьников и студентов, участвующих в проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Онлайн–мероприятия проходят ежедневно с 20 по 24 апреля в 11 в сообществе проекта.