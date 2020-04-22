Рязанские школьники и студенты познакомились с опытом реализации социальных проектов

Во вторник, 21 апреля, состоялся второй мастер-класс в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики».

Онлайн-занятие для школьников и студентов, участвующих в проекте,провёл Виталий Горохов, руководитель Международной общественной организации «Ассоциация Витязей» по Центральному федеральному округу, эксперт федерального экспертного совета Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» (г. Курск).

Ведущий мастер-класса в ходе общения с молодёжью осветил такие темы, как: разработка и продвижение социального проекта; особенности взаимодействия общественной (некоммерческой) благополучателями; сопровождение мероприятий проекта в средствах массовой информации и социальных медиа; поиск социальных партнёров; привлечение грантового финансирования, вовлечение целевой аудитории в проект.

Курским региональным отделением Международной общественной организации «Ассоциация Витязей» при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодёжи реализован ряд патриотических, социально значимых инициатив, в том числе Всероссийский патриотический лагерь «Наследники Победы», собравший летом 2018 года потомков участников Курской битвы из 27 регионов России.

Слушателями мастер-класса стали студенты РГУ имени С.А. Есенина,Рязанского института (филиала)Московского университета, РГАТУ имени П.А. Костычева, активисты Рязанского регионального отделения Российского движения школьников и их наставники, а также представители молодёжных общественных организаций из Курска, Орла, Воронежа, Липецка и Белгорода.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития клуба весёлых и находчивых» реализует при поддержке Фонда президентских грантов дистанционную образовательную программу для школьников и студентов, участвующих в проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Онлайн–мероприятия проходят ежедневно с 20 по 24 апреля в 11 в сообществе проекта.