Среда, 22 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
На главную Космическая карта Рязанской области

Рязанские школьники и студенты познакомились с опытом реализации социальных проектов

Во вторник, 21 апреля, состоялся второй мастер-класс в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики».

Онлайн-занятие для школьников и студентов, участвующих в проекте,провёл Виталий Горохов, руководитель Международной общественной организации «Ассоциация Витязей» по Центральному федеральному округу, эксперт федерального экспертного совета Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» (г. Курск).

Ведущий мастер-класса в ходе общения с молодёжью осветил такие темы, как: разработка и продвижение социального проекта; особенности взаимодействия общественной (некоммерческой) благополучателями; сопровождение мероприятий проекта в средствах массовой информации и социальных медиа; поиск социальных партнёров; привлечение грантового финансирования, вовлечение целевой аудитории в проект.

Курским региональным отделением Международной общественной организации «Ассоциация Витязей» при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодёжи реализован ряд патриотических, социально значимых инициатив, в том числе Всероссийский патриотический лагерь «Наследники Победы», собравший летом 2018 года потомков участников Курской битвы из 27 регионов России.

Слушателями мастер-класса стали студенты РГУ имени С.А. Есенина,Рязанского института (филиала)Московского университета, РГАТУ имени П.А. Костычева, активисты Рязанского регионального отделения Российского движения школьников и их наставники, а также представители молодёжных общественных организаций из Курска, Орла, Воронежа, Липецка и Белгорода.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития клуба весёлых и находчивых» реализует при поддержке Фонда президентских грантов дистанционную образовательную программу для школьников и студентов, участвующих в проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Онлайн–мероприятия проходят ежедневно с 20 по 24 апреля в 11 в сообществе проекта.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван самый «инфицированный» район Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек...
Узнать больше

В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь»

Новости Рязани
В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Своей целью фонд ставить составление и распределение благотворительных продовольственных наборов среди нуждающихся. На сегодняшний день,...
Узнать больше

В Скопинском районе ремонтируют дороги

Новости Рязани
В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации.  Идут работы на участке автодороги...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за дезинфекции в Рязани изменят движение транспорта

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию улиц. В связи с этим перекроют перекрытием движение транспорта по Московскому шоссе (от...
Узнать больше

Коронавирус в Рязани выявлен почти у 40 детей

Коронавирус Рязань
По данным среды, 22 апреля, в Рязанской области выявлено 392 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 37 человек диагноз условно подтверждён.
Узнать больше

Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения COVID-19.Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе на 22 апреля 12.00 достигло отметки 429...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+