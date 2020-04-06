Рязанские полицейские спасли запертого в магазине кота

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В одном из магазинов в центре Рязани оказался заперт кот. Пользователи соцсетей сообщили, что животное находится взаперти уже несколько дней. Публикации увидели сотрудники полиции. Они выехали по указанному адресу.

Освободить кота оказалось непросто: телефон владельца магазина не отвечал. Тогда полицейские позвонили охранникам магазина и через них связались с владельцем магазина.

Хозяин приехал, и голодный кот оказался на свободе. Сотрудники полиции накормили кота. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.

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