Рязанские полицейские спасли запертого в магазине кота

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В одном из магазинов в центре Рязани оказался заперт кот. Пользователи соцсетей сообщили, что животное находится взаперти уже несколько дней. Публикации увидели сотрудники полиции. Они выехали по указанному адресу.

Освободить кота оказалось непросто: телефон владельца магазина не отвечал. Тогда полицейские позвонили охранникам магазина и через них связались с владельцем магазина.

Хозяин приехал, и голодный кот оказался на свободе. Сотрудники полиции накормили кота. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.