Рязанские медики получили стимулирующие выплаты

В Рязанской области к 15 мая получили стимулирующие выплаты почти 3 тысячи медицинских работников. Все они непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
После того, как правительство РФ внесло изменения в 484-е Постановление, Минздрав Рязанской области произвёл перерасчёт бригадам скорой помощи. В сообщении пресс-службы правительства региона отмечается, что 16 и 17 мая средства были доначислены и переведены на зарплатные карты людям. В итоге за апрель медработники получили более 77 миллионов рублей.
Также будут проведены поощрения за счёт средств бюджета Рязанской области. На это выделено почти 29 миллионов рублей, помощь получат 2,5 тысячи медработников.
Кроме того, губернатор подписал распоряжения о премировании 300 работников станции скорой помощи в Рязани, а также 59 активистов волонтёрского движения.
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