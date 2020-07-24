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Рязанские медики показали упражнения для профилактики Covid-19

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Медики рязанской БСМП показали дыхательные упражнения, которые эффективны не только при заболевании коронавирусной инфекцией, но и могут стать отличной профилактической мерой против заболеваний легких. Видео комплекса появилось на странице больницы в соцсетях.

В релизе отмечается, что пациенты БСМП начинают выполнять дыхательную гимнастику, находясь в стационаре, и активно продолжают занятия после выписки.

— Умение правильно и эффективно дышать помогает быстрее восстановиться после заболевания легких, облегчает симптомы, уменьшает вероятность осложнений, — отметила заведующая физиотерапевтическим отделением Анна Дроганова.

Упражнения следует выполнять регулярно, от 2 до 5 раз в сутки в течение 10-12 минут. Лучше всего комбинировать 2-3 упражнения из комплекса в один подход, чтобы предупредить гипервентиляцию.

Сразу делать все упражнения не стоит – нагрузка должна возрастать постепенно. При ухудшении самочувствия стоит прервать занятие.

При высокой температуре, повышенном или пониженном артериальном давлении, выраженная одышке, обострении хронических заболеваний, плохом самочувствии упражнения выполнять не стоит. К занятиям можно приступить тогда, когда противопоказаний нет.

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