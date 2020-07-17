Рязанская скорая помощь получила боксы для транспортировки пациентов с чумой и холерой

Для Городской станции скорой медицинской помощи Рязани приобрели два транспортировочных изолирующих бокса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Мобильные средства предназначены для транспортировки пациентов с подозрением на заражение опасными инфекциями, такими как ковид, чума, холера или с серьёзно ослабленным иммунитетом.
Переносные изоляторы впервые появились в Рязанской области. Капсула поддерживает как отрицательное, так и положительное давление. В режиме отрицательного давления обеспечивается безопасность медработников от возможной инфекции, в режиме положительного – система защищает пациента с ослабленным иммунитетом. В боксах обеспечена возможность подключения больного к аппарату искусственной вентиляции легких, проведения ЭКГ, внутривенного введения инфузионных растворов, имеется кнопка вызова врача.
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