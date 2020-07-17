Пятница, 17 июля, 2020
19.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Рязанская скорая помощь получила боксы для транспортировки пациентов с чумой и холерой

7info

Для Городской станции скорой медицинской помощи Рязани приобрели два транспортировочных изолирующих бокса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Мобильные средства предназначены для транспортировки пациентов с подозрением на заражение опасными инфекциями, такими как ковид, чума, холера или с серьёзно ослабленным иммунитетом.

Переносные изоляторы впервые появились в Рязанской области. Капсула поддерживает как отрицательное, так и положительное давление. В режиме отрицательного давления обеспечивается безопасность медработников от возможной инфекции, в режиме положительного – система защищает пациента с ослабленным иммунитетом. В боксах обеспечена возможность подключения больного к аппарату искусственной вентиляции легких, проведения ЭКГ, внутривенного введения инфузионных растворов, имеется кнопка вызова врача.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяУ рязанской автоледи арестовали кроссовер за неоплаченные штрафы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанская скорая помощь получила боксы для транспортировки пациентов с чумой и холерой

Новости Рязани
Для Городской станции скорой медицинской помощи Рязани приобрели два транспортировочных изолирующих бокса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 
Узнать больше

У рязанской автоледи арестовали кроссовер за неоплаченные штрафы

Новости Рязани
Судебные приставы арестовали автомобиль рязанки за долги по штрафам ГИБДД. Женщина не выплатила 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Узнать больше

Полицейские проверили рязанцев на ношение масок

Новости Рязани
Рязанские правоохранители провели рейды в местах массового скопления людей. Рязанцам полицейские напомнили о «масочном режиме». Сотрудники полиции регулярно ходят...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый маршрут проекта #КартаКосмосРязань прошёл по территории Щацка и Сасово

Космическая карта Рязанской области
3 июля 2020 года в рамках реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» - #КартаКосмосРязань  состоялась краеведческая экспедиция в...
Узнать больше

В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Новости мира
Шествие «Бессмертного полка», запланированное в России на 26 июля, не состоится. Об этом сообщает ТАСС. Акция «Бессмертный полк» ежегодно...
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам в связи с коронавирусом

Новости Рязани
Глава региона напомнил жителям Рязани и области, что никто не отменял режим самоизоляции для пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Кроме того, все открытые объекты должны соблюдать требования Роспотребнадзора.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+