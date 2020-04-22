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Рязанская почта доставит посылки AliExpress Plus на дом бесплатно

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Почта России и AliExpress Россия договорились о бесплатной доставке посылок из почтового отделения на дом клиентам нового сервиса AliExpress Plus.

Воспользоваться бесплатной доставкой Почты России на дом можно при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Доставка на дом других отправлений будет осуществляться по установленным тарифам, которые можно найти на сайте Почты России pochta.ru.

AliExpress Plus – сервис, на который распространяется бесплатная доставка до двери, запущен 15 апреля в тестовом режиме. Кроме бесплатной доставки он включает в себя гарантированные сроки доставки товаров от 2 до 15 дней с возможностью отслеживания на всем пути следования и опцией быстрого возврата. Сервис запущен на базе решения, которое было разработано логистической компанией Cainiao и Почтой России для AliExpress.

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