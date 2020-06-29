Рязанская область получит более 80 млн рублей на выплаты медикам

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Рязанская область получит дополнительные средства на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, который является сопредседателем Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году.

– Дополнительные деньги направляются в рамках исполнения поручения Президента РФ, – сказал Андрей Макаров. – Это решение позволит регионам финансово обеспечить выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за особые условия труда и повышенную нагрузку при оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска заражения COVID-19. Общая сумма средств, которые оперативно получит Рязанская область, составит 81 млн. 611 тысяч рублей.

По словам губернатора Николая Любимова, поддержка медиков всегда была в приоритетах работы регионального Правительства, а в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции это направление деятельности приобрело еще более важное значение.

– Рязанские медработники находятся сегодня «на передовой» нелегкой борьбы с пандемией коронавируса. Они достойно справляются с новым вызовом, с честью выполняют свой профессиональный долг, – подчеркнул Николай Любимов. – Дополнительное федеральное финансирование, которое определено для Рязанской области, позволит нам своевременно и в полном объеме обеспечить стимулирующими выплатами всех работников медицины, которые участвуют в оказании помощи людям с этой инфекцией.