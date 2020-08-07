Рязанская филармония приглашает на познавательные концерты для детей

Рязанская филармония запускает серию познавательных концертов под открытым небом.

11, 13, 18 и 20 августа в 12.00 на крыльце со стороны городского парка состоится цикл концертов «Занимательная филармония». Детский музыкальный лекторий, а именно музыковед Елена Пронюшкина и артисты расскажут маленьким меломанам, почему важно делать зарядку и быть вежливы, куда плывут музыкальные киты и как их зовут, откуда в музыке столько движения и как собрать из музыки настоящий букет!

Места для публики будут организованы с соблюдением санитарных норм. В свою очередь просим слушателей позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих: посещать мероприятия в масках и соблюдать дистанцию.

11 августа в 12.00 состоится концерт «Вредные советы или зарядка для хвоста. Все люди дают друг другу советы. Советы бывают практические, полезные и очень полезные, а бывают еще и «вредные». Именно такие советы, а также «сорифметику», «папамамалогию», «конфетоедение» и прочие «смешные науки» придумал писатель Григорий Остер. Изучить все это поможет музыкально-театральная программа детского лектория Рязанской филармонии.

13 августа в 12.00 можно нарисовать «Музыкальный портрет». Все знают, что такое портрет в живописи. А что собой представляет портрет в музыке? Ответ на этот вопрос вы найдете на концерте. Портреты сказочных героев, ваших близких и друзей будут яркими и узнаваемыми.

18 августа в 12.00 зазвучит «Вальс цветов». На Земле тысячи, десятки тысяч цветов – и у каждого цветка свое назначение, свой характер, своя история, своя сказка.

20 августа в 12.00 состоится концерт «Три кита: песня, танец, марш». Давным-давно, люди думали, что земля стоит на трех огромных китах. Композитор Дмитрий Кабалевский, используя эту легенду, написал книгу, в которой утверждал, что вся музыка тоже держится на трех китах – песне, танце, марше. Они встречаются в любой музыке – и в опере, и в балете, и в симфонии. Песня, танец, марш – знакомы всем, потому что сопровождают нас повсюду!