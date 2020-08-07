Пятница, 7 августа, 2020
23.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниКультура

Рязанская филармония приглашает на познавательные концерты для детей

7info 2

Рязанская филармония запускает серию познавательных концертов под открытым небом.

11, 13, 18 и 20 августа в 12.00 на крыльце со стороны городского парка состоится цикл концертов «Занимательная филармония». Детский музыкальный лекторий, а именно музыковед Елена Пронюшкина и артисты расскажут маленьким меломанам, почему важно делать зарядку и быть вежливы, куда плывут музыкальные киты и как их зовут, откуда в музыке столько движения и как собрать из музыки настоящий букет!

Места для публики будут организованы с соблюдением санитарных норм. В свою очередь просим слушателей позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих: посещать мероприятия в масках и соблюдать дистанцию.

11 августа в 12.00 состоится концерт «Вредные советы или зарядка для хвоста. Все люди дают друг другу советы. Советы бывают практические, полезные и очень полезные, а бывают еще и «вредные». Именно такие советы, а также «сорифметику», «папамамалогию», «конфетоедение» и прочие «смешные науки» придумал писатель Григорий Остер. Изучить все это поможет музыкально-театральная программа детского лектория Рязанской филармонии.

13 августа в 12.00 можно нарисовать «Музыкальный портрет». Все знают, что такое портрет в живописи. А что собой представляет портрет в музыке? Ответ на этот вопрос вы найдете на концерте. Портреты сказочных героев, ваших близких и друзей будут яркими и узнаваемыми.

18 августа в 12.00 зазвучит «Вальс цветов». На Земле тысячи, десятки тысяч цветов – и у каждого цветка свое назначение, свой характер, своя история, своя сказка.

20 августа в 12.00 состоится концерт «Три кита: песня, танец, марш». Давным-давно, люди думали, что земля стоит на трех огромных китах. Композитор Дмитрий Кабалевский, используя эту легенду, написал книгу, в которой утверждал, что вся музыка тоже держится на трех китах – песне, танце, марше. Они встречаются в любой музыке – и в опере, и в балете, и в симфонии. Песня, танец, марш – знакомы всем, потому что сопровождают нас повсюду!

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРГУ получил лицензию для обучения специальностям бывшего института культуры
Следующая статьяВ Рязанском театре кукол прошел сбор труппы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина поздравила рязанских строителей с профессиональным праздником

Администрация
В пятницу, 7 августа, в библиотеке им. С.А. Есенина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Строителя. Рязанских строителей с праздником...
Узнать больше

Сергею Карабасову на полгода продлили домашний арест

Новости Рязани
Бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову продлили домашний арест на полгода. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Узнать больше

В Рязанском театре кукол прошел сбор труппы

Культура
Директор Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский обсудили с артистами и сотрудниками планы на предстоящий сезон. – Наконец-то...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцев приглашают в Black Star Burger

Новости Рязани
В Рязани открылся первый ресторан Black Star Burger. Дружеская атмосфера и легендарные бургеры, покорившие сердца миллионов людей, – всё это ждёт рязанцев...
Узнать больше

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

Новости Рязани
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+