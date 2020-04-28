Рязанец застрелил оленя в заповеднике

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Жители Рязанского района возвращались от родственников и решили сократить путь через лес в районе Келецкого заказника. Они услышали выстрелы, а затем увидели мужчину с ружьем. Незнакомец их тоже заметил и поспешил скрыться. Но бдительные граждане сфотографировали номера автомобиля и обратились в полицию.

На территории Келецкого заказника полицейские нашли застреленного оленя и следы автомобиля «Нива». Номера были известны, поэтому вскоре разыскиваемый автомобиль был остановлен. У 40-летнего водителя нашил ружьё.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, браконьер выследил у кормушки оленя и застрелил его. Случайные свидетели спугнули злоумышленника, он бросил оленя, попытался скрыться.

Браконьера задержали. Его могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или лишить свободы на 2 года.

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