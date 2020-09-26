Рязанец собирается снова участвовать в «Танцах на ТНТ»

Максим Павлов из Рязани планирует во второй раз принять участие в проекте «Танцы на ТНТ». Об этом молодой человек рассказал на своей странице в Инстаграм.

«В одну реку нельзя войти дважды? Посмотрим», – написал танцор, имея в виду, что в 2016 году он уже проходил кастинг, но ни один из наставников шоу не пригласил его в свою команду.

Максим Павлов занимается бальными и латино-американскими танцами.

Поболеть за земляка можно будет уже сегодня, 26 сентября, в 20:00 на ТНТ.

Фото со страницы Максима Павлова в Инстаграм