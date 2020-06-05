Рязанец на машине въехал в клумбу и уничтожил 300 цветов

В пятницу, 5 июня, в Рязани водитель заехал в клумбу. Инцидент произошёл на Бульваре Победы. В результате были уничтожены 300 цветов.
Как сообщает сайт администрации города, бархатцы высадили только на прошлой неделе. Теперь для восстановления клумбы понадобится завезти сюда дополнительный грунт.
По факту произошедшего написано заявление в полицию.
Рязанцев просят бережно относиться к цветам и другим зеленым насаждениям города.
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