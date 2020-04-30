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Рязанцы могут использовать проездные как «Электронный кошелек»

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В Рязани приостановлено пополнение транспортных карт категории «Городская» с тарифным планом «Проездной билет». Обладатели карт могут поменять тарифный план на «Электронный кошелек» с сохранением действующего УмКА-носителя.

Для этого нужно пополнить карту в отделениях АО «Почта России», ООО «Центр оплаты коммунальных платежей» или на терминалах/банкоматах ПАО «Сбербанк». Смена тарифного плана произойдет автоматически и далее карта, брелок или браслет УмКА категории «Городская» будет работать как «Электронный кошелек».

Стоит отметить, что перейти обратно с «Электронного кошелька» на «Проездной билет» невозможно.

«Электронный кошелек» принимается в общественном транспорте Рязани. Единовременно на нем может находиться от одного рубля до 3000 рублей.

Подробности по использованию карты УмКА можно уточнить по телефону 8-800-250-02-62.

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