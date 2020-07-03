Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

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В ближайшие часы погода в Рязанской области резко ухудшится. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в Рязани и области местами ожидаются грозы и ливни, в отдельных районах возможен град. Кроме того, ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают, что такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня, а также в субботу, 4 июля.

Будьте внимательны и осторожны!