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Рязанцам, сдавшим тест на антитела к COVID-19, бесплатно сделают анализ на ВИЧ

Вера Бочкова
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Пациенты,  прошедшие тест на  антитела к COVID-19 в Рязанском кожвендиспансере,  могут  бесплатно  пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится исключительно по желанию пациента. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

— Таким образом,  ещё больше людей сможет  пройти обследование. Речь идет не об экспресс-тесте, который проводится в дни акции. Это полноценное и серьёзное исследование, — отметила главврач диспансера Елена Большакова.

В ведомстве напоминают, что в первом квартале текущего года выявлено 80 ВИЧ-инфицированных, что почти на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. 
Рязанский кожвендиспансер начал тестирование  на антитела  к COVID-19 28 мая.  Анализ могут сдать все желающие, мощность лабораторий диспансера позволяет проводить до 300 исследований в день.  

Тест на антитела к вирусу SARS Cov-2 классов IgM и IgG позволяет выявить наличие иммунитета к коронавирусу, в том числе, если течение заболевания было бессимптомным. Забор крови у взрослого населения  осуществляется в отделении предварительных и периодических медицинских осмотров кожвендиспансера.  Забор крови у детей осуществляется с 8.00 до 14.00 часов в детском клинико-диагностическом центре диспансера, с 14.00 до 19.00 в отделении профосмотров диспансера.

Цена исследования 950 рублей, забор крови из вены 130 рублей. Дополнительную информацию можно получить по номеру  25-66-74. По результатам анализа возможна платная консультация врача.

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