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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области заразились коронавирусом 730 детей

7info7

Региональная опергруппа обновила информацию о возрасте рязанцев с диагнозом COVID-19. Актуальные данные на 21 октября выглядят следующим образом.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Рязанской области заразились 9705 человек. Наибольшее число заражений в возрастной группе от 46 до 64 лет – 4004 человек.

В возрастной группе от 18 до 45 лет коронавирусом заболели 2972 человека, от 65 до 80 лет – 1673 человека. Среди заболевших есть люди старше 80, их 371 человек. Также в регионе зарегистрировано 730 детей с диагнозом COVID-19.

Напомним, 21 октября в Рязанской области установлен антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

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