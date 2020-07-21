В Рязанской области у шестимесячного малыша заподозрили коронавирус

Опергруппа обновила информацию о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев. По последним данным, коронавирусную инфекцию заподозрили у шестимесячного малыша.

В настоящий момент в регионе зарегистрировано 5992 случая заражения COVID-19. 32 положительных теста находятся на подтверждении регионального минздрава. Самое большое число заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Количество детей с диагнозом коронавирус увеличилось до 531.

Коронавирусная инфекция условно подтверждена у 8 человек возрастом от 18 до 45, у 13 человек возрастом от 46 до 64 лет. Также двое рязанцев старше 80 лет ожидают подтверждения диагноза. Положительный результат дал тест, взятый у шестимесячного малыша.