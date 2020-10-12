В рязанских больницах увеличилось число детей, госпитализированных с коронавирусом

Региональная опергруппа обновила данные о состоянии заболевших коронавирусом в Рязанской области.

По состоянию на 12 октября в рязанских больницах находятся 270 человек с диагнозом COVID-19. Среди них 14 детей.

Состояние 63 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, оценивается как удовлетворительное. 190 человек в состоянии средней степени тяжести. 17 госпитализрованных рязанцев находятся в тяжёлом состоянии. 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных заболевших коронавирус протекает в лёгкой форме.