В Рязани вновь зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

Региональное Минприроды отчиталась о замерах воздуха, которые проводились Рязани 8 октября. Информацию ведомство опубликовало на своём официальном сайте.

Так в течение дня в Дашково-Песочне ПДК сероводорода находилась около пороговых значений. Однако к 23.00 зафиксировано её превышение. Передвиженая лаборатория в Турлатове зафиксировала в 14.00 превышение ПДК сероводорода почти в 11 раз. Дополнительная лаборатория работала в Строителе, однако там результаты исследований соответствуют нормам.

В пресс-службе Минприроды уточнили: на территории, где проводились замеры, работают предприятия, которые подлежат федеральному экологическому надзору. Вся собранная информация о превышении ПДК сероподорода передана в Росприроднадзора, Межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и рязанскую мэрию.

Мониторинг качества воздуха в Рязани продолжается.

Напомним, с 6 по 8 октября рязанцы ежедневно жаловались в социальных сетях на неприятный запах в городе.