Роспотребнадзор выявил 18 нарушений в ходе рейдов

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как в Рязани и области реализуются мероприятия по предупреждению распространения COVID-19. На днях специалисты ведомства проинспектировали 184 объекта.

Среди них – торговые центры, рестораны и кафе, магазины, ночные клубы. Сотрудники Роспотребнадзора проверяли работников на использование средств индивидуальной защиты. В помещениях они обращали внимание на наличие антисептиков и на то, как проводится дезинфекция кассовых зон и торговых залов в период распространения коронавирусной инфекции. Также специалисты следили за соблюдением рязанцами социальной дистанции.

В результате было выявлено 18 нарушений. В отношении предпринимателей, допустивших их, составлены протоколы. Нарушителям грозит наказание в виде штрафов от сорока до пятисот тысяч рублей.

В Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области уточняют: рейдовые мероприятия будут продолжены.