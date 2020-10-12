РНПК провела более 400 анализов качества воздуха

РНПК прокомментировала ситуацию с неприятным запахом в Рязани.

С 7 по 11 октября эколаборатория нефтезавода и лаборатория Росгидрометра провели более 400 анализов по различным показателям состояния атмосферного воздуха.

В результате превышения ПДК не зафиксировано, – отметили в пресс-службе предприятия.

При этом в РНПК отметили, что на одной из производственных площадок завода проводится капремонт технологический установок. В связи с этим загрузка мощностей РНПК значительном снижена.

Напомним, сообщения о неприятном запахе в городе начали появляться 6 октября. С этого дня рязанцы регулярно жалуются на запах фекалий.