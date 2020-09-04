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Надежда Штевнина проверила работу школьных столовых

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Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина посетила несколько школьных столовых. Целью её визитов в школы стала проверка организации горячего питания для младшеклассников, сообщили в мэрии.

С 1 сентября ученики начальных классов в Рязани получают одно бесплатное горячее питание в день. Это правило распространяется как на учеников первой смены, так и на тех, кто учится во второй половине дня. Горячее питание стало более калорийным. В ежедневный рацион маленьких рязанцев добавлены свежие фрукты и кисломолочные продукты.

Льготные категории учеников едят бесплатно дважды. Для них предназначены горячее питание и полдник. Полдник включается в себя булочки или печенье, а также горячий напиток.

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Схема организации питания рязанских школах выглядит следующим образом:

Для учащихся 1-4 классов:

  • 1 горячее питание (бесплатно);
  • 2 горячее питание (возможно на платной основе).

Для учащихся 1-11 классов (льготная категория):

  • 1 горячее питание (бесплатно);
  • 2 горячее питание (возможно на платной основе);
  • полдник – бесплатно.

Школьники, которые приобретают горячее питание на платной основе, могут выбирать из двух меню. Один из вариантов стоит 86,99 руб., другой – 53 руб. Блюда в них отличаются по объёму и количеству витаминов.

В пресс-службе администрации напоминают: родители могут получить консультации специалистов по горячему питанию школьников по телефонам  28-23-12, 25-21-87, 25-23-99. Кроме того, в ближайшее время в Рязани запланированы контрольные мероприятия с привлечением родителей.

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