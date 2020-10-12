В 34 образовательных учреждениях Рязанской области выявили коронавирус

Региональная опергруппа обновила данные о распространении коронавируса в Рязанской области.

По состоянию на 8.30 12 октября в 34-х рязанских образовательных учреждениях выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Из них 5 — это детские сады, 20 — школы. Также коронавирус обнаружили в 6 ссузах и 3 вузах.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 поставлен 8811 рязанцам. Известно о 26535 гражданах, контактировавших с заражёнными или прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу. 23880 рязанцев обследованы, они здоровы.