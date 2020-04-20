Благодаря помощи РНПК в рязанских больницах обновилось оборудование

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть», оказала благотворительную помощь двум больницам Рязанской области. Выделенные средства медицинские учреждения направили на приобретение нового оборудования, которое позволит повысить качество врачебной помощи.

Оказать поддержку больницам региона удалось в рамках реализации корпоративной программы благотворительности. Средства на закупку медицинского оборудования передали Областному клиническому перинатальному центру и Областной детской клинической больнице имени Н. В. Дмитриевой.

Благодаря помощи РНПК перинатальный центр приобрёл фетальный монитор. Устройство позволит врачам-акушерам следить за состоянием плода во время беременности и в процессе родов. Областной клинический перинатальный центр славится тем, что здесь выхаживают младенцев с низкой массой тела и оказывают всю необходимую помощь жительницам Рязанской области -будущим мамам и их новорождённым детям. Новое оборудование позволит врачам принимать своевременные решения в различных ситуациях.

Ещё одним медицинским учреждением, которому помогла РНПК, стала Областная детская клиническая больница. Там проходят лечение дети из разных уголков Рязанской области. Ежегодно специалисты больницы проводят более 3 тысяч операций маленьким рязанцам с различными заболеваниями, в том числе с врождёнными пороками развития. На выделенные средства медицинское учреждение приобретёт новый операционный стол для совершения общехирургических манипуляций.

Поддержка медучреждений Рязанской области – одно из важнейших направлений социальной ответственности РНПК. На сегодняшний день компания безвозмездно передала докторам 500 защитных костюмов в рамках региональной акции #хочупомочьврачу. В них врачи могут контактировать с людьми, имеющими инфекционные заболевания и оказывать им помощь. 350 защитных комплектов направлено специалистам станции скорой медицинской помощи, 150 – врачам Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко.

Кроме того, предприятие регулярно оказывает поддержку жителям посёлка Турлатово, Окскому заповеднику, учреждениям образования и культуры Рязани.

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