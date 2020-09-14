Рязань получила первые пять автобусов из Москвы

Первые пять автобусов, переданные Москвой, прибыли в Рязань. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Автобусы поступили из столицы в рамках соглашения, подписанного правительствами Москвы и Рязанской области. Всего автопар УРТ должны пополнить 50 машин.

В понедельник, 14 сентября, переданные автобусы осмотрели зампред правительства региона Евгений Беленецкий и заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. По словам специалистов, техника находится в хорошем состоянии.

Переданные Москвой автобусы укомплектуют необходимым оборудованием, проведут техническое обслуживание, после чего они смогут выйти на линии.

– Уже на этой неделе в Рязань из Москвы поступит вторая партия автобусов – всего 10 машин, – говорится в сообщении мэрии Рязани.