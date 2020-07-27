В Рязани задержали браконьера

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Нарушителя удалось обнаружить в ходе совместного рейда спасателей и сотрудников ОМОН. Мужчина незаконным способом добывали рыбу в Оке. Его задержали и передали сотрудникам полицию. Добытую рыбу у злоумышленника изъяли.

Кроме того, в рамках рейда задержан рязанец за нарушение правил эксплуатации водных судов и за управление судном без «прав».

По выявленным фактам проводится проверка.