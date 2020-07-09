У должника из Рязани арестовали автомобиль за полумиллионный долг

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За долг, который почти достигает полмиллиона рублей, у рязанца арестовали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

В отношении должника судебные приставы возбудили исполнительное производство. 8 июля в присутствии понятых они наложили арест на «семёрку», которая находится в его собственности. Стоимость автомобиля мужчины приставы предварительно оценили в 40 тысяч рублей. При этом долг рязанца составляет 484 тысячи.

Чтобы не лишиться автомобиля, мужчине придётся погасить задолженность в полном объёме. В настоящее время автомобиль должника опечатан и находится на ответственном хранении.