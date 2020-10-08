Путину доложили обстановку на пожаре в Рязанской области

Владимир Путин выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с пожаром и взрывами на военной базе в Скопинском районе. Совещание главы государства и министра по ЧС прошло днём 8 октября.

Согласно докладу Зиничева, в Рязанской области госпитализировали 16 человек, пострадавших при пожаре и взрывах. Огнём повреждены 20 построек. Сейчас на месте ЧП работают 1500 человек, около 400 единиц техники.

Из 14 населённых пунктов, расположенных рядом с очагом пожара, эвакуировали 2300 человек. Для них организованы пункты временного размещения. Многие из эвакуированных находятся у родственников и знакомых. 86 человек разместились в пунктах.

Отметим, что глава МЧС Евгений Зиничев лично вылетал на место пожара на складе военных боеприпасов. Сейчас там работает оперативный штаб.

Оперативную информацию о присшествии вы можете найти здесь.