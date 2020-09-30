В Рязанской области отремонтировали ещё одну дорогу по нацпроекту

В Рязанской области по нацпроекту отремонтировали ещё одну дорогу. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Речь идёт о дороге «Чернобаево – Истье – М-5 «Урал», которая проходит по Старожиловскому району. Её протяжённость – более 15 км. Капитальный ремонт проведён в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме дорожного полотна, отремонтированы мосты через реки Истья и Полька, обустроены тротуары. Стоимость проекта превысила 328 млн. руб.

Кроме того, в Старожиловском районе в рамках нацпроекта выполнен ремонт нескольких участков дороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов». В настоящий момент работы на участках полностью завершены.