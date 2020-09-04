Три участка под Рязанью выделят под застройку для многодетных семей

Три участка под Рязанью передадут под строительство домов для многодетных семей. Такое решение озвучено на встрече главы региона Николая Любимова с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

В ближайшее время Рязанская область подпишет с компанией соглашение на передачу земель. Речь идёт о земельных участках в пригороде Рязани. Их общая площадь превышает 5 га.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, Рязанская область входит в число 15 субъектов по объёму строительства жилья в России. В регионе строится порядка 1,5 млн кв. м жилой недвижимости.